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Multigroom series 7000 "18 в 1", лице, коса и тяло
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MG7785/20
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Data Act Document
Beardtrimmer& MultigroomГребен за брада 5 mm
MultigroomГребен за тяло 5 mm
Гребен за брада 2 mm
MultigroomГребен за брада 1 mm
Тример за тяло
MultigroomРегулируем гребен за брада
Multigroom series 5000& 7000Минипластина
Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
MultigroomГребен за коса 9 mm
Multigroom Гребен за коса 12 mm
MultigroomГребен за тяло 3 mm
MultigroomГребен за коса 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
MultigroomГребен за коса 4 mm
Multigroom series 7000Тример за косми
Multigroom series 7000Гребен за преливане на коса от лявата страна
Multigroom series 7000Гребен за преливане от лявата страна
Режещ блок
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
Hairclipper series 7000& 9000Твърд калъф
Захранващ адаптер HQ8505
ShaversПочистваща глава
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