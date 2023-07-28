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  • Изключителен стил и прецизност
  • Изключителен стил и прецизност
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  • Изключителен стил и прецизност
  • Изключителен стил и прецизност
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  • Изключителен стил и прецизност
  • Изключителен стил и прецизност
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  • Изключителен стил и прецизност
  • Изключителен стил и прецизност

Multigroom series 7000"18 в 1", лице, коса и тяло

MG7785/20

4.6
| (1800) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Изключителен стил и прецизност
Усъвършенствайте личния си стил с нашия най-прецизен мултифункционален тример. 18-те качествени инструмента ви дават възможност да създадете уникалния си стил от глава до пети. Наслаждавайте се на максимална прецизност с ножчета DualCut и стоманена дръжка с гумени ръкохватки.
Виж всички предимства

Мултифункционален тример “18 в 1” за изключителна гъвкавост

Изключителен стил и прецизност

  • 18 инструмента

  • Технология DualCut

  • 5 часа време на работа

  • Водоустойчив

Подстригвайте и оформяйте лицето, косата и тялото си с 18 инструмента

Подстригвайте и оформяйте лицето, косата и тялото си с 18 инструмента

Този мултифункционален тример „всичко в едно“ удобно подстригва и оформя космите ма лицето, подстригва косата и оформя окосмяването на тялото.

Максимална прецизност с 2x повече ножчета

Максимална прецизност с 2x повече ножчета

Тази машинка за подстригване "всичко в едно" разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от първия ден.

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Създавайте чисти, прави линии и равномерно подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение на прецизните стоманени ножчета на машинката за подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да издържат по-дълго.

Технически данни

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4.6

от 5

1800

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

28/07/2023

България

България

Уникални характеристики

Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

10/05/2023

България

България

Топ продукт на топ цена

Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

24/10/2022

България

България

Невероятна машинка

Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.

Предимства

Дизайн. Качество. Екстри.

Недостатъци

Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

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