18 инструмента
Технология DualCut
5 часа време на работа
Водоустойчив
Този мултифункционален тример „всичко в едно“ удобно подстригва и оформя космите ма лицето, подстригва косата и оформя окосмяването на тялото.
Тази машинка за подстригване "всичко в едно" разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от първия ден.
Създавайте чисти, прави линии и равномерно подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение на прецизните стоманени ножчета на машинката за подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да издържат по-дълго.
4.6
от 5
1800
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
TedyBoy m
28/07/2023
България
Уникални характеристики
Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Bozh
10/05/2023
България
Топ продукт на топ цена
Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
24/10/2022
България
Невероятна машинка
Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.
Предимства
Дизайн. Качество. Екстри.
Недостатъци
Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло