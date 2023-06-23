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All-in-One Trimmer Серия 5000

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All-in-One TrimmerСерия 5000

MG5930/15

All-in-One Trimmer Серия 5000

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 4.3 MB
  • 5 December 2024

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Често задавани въпроси

Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта

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