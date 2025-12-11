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All-in-One Trimmer 3000 Series Тример 9 в 1
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MG3946/15
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Ръководство за потребителя
All-in-One TrimmerГребен за набола брада 1 mm
All-in-One TrimmerГребен за тяло 3 mm
All-in-One TrimmerГребен за набола брада 2 mm
Multigroom Гребен за коса 12 mm
MultigroomГребен за коса 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
ShaversПочистваща глава
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