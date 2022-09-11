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  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
  • Един инструмент, лесно и ефективно оформяне

All-in-One Trimmer 3000 SeriesТример 7 в 1

MG3930/15

4.6
| (590) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Един инструмент, лесно и ефективно оформяне
Проектиран за гъвкавост и ефективност. Със 7 приставки, самозаточващи се стоманени ножчета за дълготрайна прецизност и заоблени накрайници за по-нежно подстригване тримерът ви дава гъвкавост, за да се справите ефективно с всички нужди, свързани с грижата за оформяне.
Виж всички предимства

За лице и коса

Един инструмент, лесно и ефективно оформяне

  • Остриета със заоблени върхове

  • Самонаточващи се ножчета

  • Светодиод за зареждане

  • Регулируеми гребени (3 – 7 мм)

Тример 7 в 1

Тример 7 в 1

Тримерът се предлага със 7 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето и да подстригвате косата си, като така покрива удобно всички нужди, свързани с грижата за тялото.

Идеалната брада с лекота и прецизност

Идеалната брада с лекота и прецизност

Остриетата на тримера и гребените за брада с лекота създават чисти, прави линии за идеалния външен вид.

Подстрижете косата си по свой начин

Подстрижете косата си по свой начин

Прикрепете гребена за подстригване и изберете от различните настройки за дължина, за да поддържате лесно прическата си у дома.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

590

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

11/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Върши прекрасна работа

Абсолютно всичко! Идеален е! Не взима прекалено много място и може да си го носиш почти на всякъде

Предимства

Много са

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Тример

Много доволен от продукта. Удобен и практичен. Достатъчно дълго време работа на батерия

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за обслужване

Лесен за обслужване.Лесен са употреба. Препоръчвам на всеки

Предимства

Лесен при обслужване

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице

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