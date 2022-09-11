Остриета със заоблени върхове
Самонаточващи се ножчета
Светодиод за зареждане
Регулируеми гребени (3 – 7 мм)
Тримерът се предлага със 7 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето и да подстригвате косата си, като така покрива удобно всички нужди, свързани с грижата за тялото.
Остриетата на тримера и гребените за брада с лекота създават чисти, прави линии за идеалния външен вид.
Прикрепете гребена за подстригване и изберете от различните настройки за дължина, за да поддържате лесно прическата си у дома.
4.6
от 5
590
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Uzunov23
11/09/2022
България
Потвърден купувач
Върши прекрасна работа
Абсолютно всичко! Идеален е! Не взима прекалено много място и може да си го носиш почти на всякъде
Предимства
Много са
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса
Ничката
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Тример
Много доволен от продукта. Удобен и практичен. Достатъчно дълго време работа на батерия
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса
riposo
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Лесен за обслужване
Лесен за обслужване.Лесен са употреба. Препоръчвам на всеки
Предимства
Лесен при обслужване
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката