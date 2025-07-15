ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Multigroom series 3000 „8 в 1“, лице и коса

Поддръжка

Multigroom series 3000„8 в 1“, лице и коса

MG3730/15

Multigroom series 3000 „8 в 1“, лице и коса

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 44 kB
  • 15 July 2025

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • ZIP файл, 1.9 MB
  • 6 March 2026

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем