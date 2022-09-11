8 инструмента
Самонаточващи се ножчета от стомана
До 60 минути време за работа
Изплакващи се приставки
Самонаточващите се стоманени остриета на тази машинка за подстригване на лице и тяло са подсилени с желязо и са закалени за максимална здравина. Това води до ножчета, които остават остри като от ден 1. Без ръжда. Не е необходимо допълнително наточване.
Този мултифункционален тример „всичко в едно“ удобно подстригва и оформя космите на лицето и подстригва косата.
Подарете си гладко равномерно подстригване дори при гъсто окосмяване. Прецизните стоманени остриета на машинката за подстригване на тяло и брада създават гладки, прави линии за идеален завършек.
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4.6
от 5
590
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Uzunov23
11/09/2022
България
Потвърден купувач
Върши прекрасна работа
Абсолютно всичко! Идеален е! Не взима прекалено много място и може да си го носиш почти на всякъде
Предимства
Много са
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса
Ничката
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Тример
Много доволен от продукта. Удобен и практичен. Достатъчно дълго време работа на батерия
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса
riposo
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Лесен за обслужване
Лесен за обслужване.Лесен са употреба. Препоръчвам на всеки
Предимства
Лесен при обслужване
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице