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  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“
  • Мултифункционален тример „всичко в едно“

Multigroom series 3000„8 в 1“, лице и коса

MG3730/15

4.6
| (590) Отзиви | 94% препоръчват този продукт

1 награда

Мултифункционален тример „всичко в едно“
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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Мултифункционален тример „8 в 1“

Мултифункционален тример „всичко в едно“

  • 8 инструмента

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • До 60 минути време за работа

  • Изплакващи се приставки

Ножчета от закалена стомана, които няма да се счупят, затъпят или ръждясат

Ножчета от закалена стомана, които няма да се счупят, затъпят или ръждясат

Самонаточващите се стоманени остриета на тази машинка за подстригване на лице и тяло са подсилени с желязо и са закалени за максимална здравина. Това води до ножчета, които остават остри като от ден 1. Без ръжда. Не е необходимо допълнително наточване.

Подстригвайте и оформяйте лицето и косата си с 8 инструмента

Подстригвайте и оформяйте лицето и косата си с 8 инструмента

Този мултифункционален тример „всичко в едно“ удобно подстригва и оформя космите на лицето и подстригва косата.

Осигурете равномерно подстригване

Осигурете равномерно подстригване

Подарете си гладко равномерно подстригване дори при гъсто окосмяване. Прецизните стоманени остриета на машинката за подстригване на тяло и брада създават гладки, прави линии за идеален завършек.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-612372

Отзиви

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4.6

от 5

590

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

11/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Върши прекрасна работа

Абсолютно всичко! Идеален е! Не взима прекалено много място и може да си го носиш почти на всякъде

Предимства

Много са

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3730/15 „8 в 1“, лице и коса

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Тример

Много доволен от продукта. Удобен и практичен. Достатъчно дълго време работа на батерия

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3740/15 „9 в 1“, лице и коса

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за обслужване

Лесен за обслужване.Лесен са употреба. Препоръчвам на всеки

Предимства

Лесен при обслужване

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 3000 MG3710/15 „6 в 1“, лице

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