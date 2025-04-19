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  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
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  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури
  • Прецизни краища и контури

нов

Multigroom series 1000Изключително прецизна машинка за оформяне на брада

MG1100/16

4.8

| (30) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

Прецизни краища и контури

Мултифункционален тример Philips Series 1000 ви дава мощност и прецизност за подрязване, оформяне и бръснене на окосмяването по лицето. Подрязвайте и оформяйте равномерно брадата си с усъвършенстваната машинка за подстригване DualCut и гребените. Оформяйте прецизни линии, краища и контури с детайлната самобръсначка.

Виж всички предимства

Подрязвайте, оформяйте и бръснете за идеално оформяне на лицето

Прецизни краища и контури

  • Прецизна самобръсначка DualCut

  • Приставка на детайлна самобръсначка

  • Изцяло миеща се, с батерия AA

  • 3 прецизни гребена

Тример за детайли за идеално оформяне на лицето

Тример за детайли за идеално оформяне на лицето

21-милиметровият прецизен тример ви помага да подстригвате равномерно и да оформяте лицето си (набола брада, козя брадичка, бакенбарди, линия на врата или мустаци) с високо ниво на контрол и видимост.

По-остри ножчета* за идеално оформяне с технологията DualCut

По-остри ножчета* за идеално оформяне с технологията DualCut

Усъвършенстваната технология DualCut комбинира двойно заточен елемент с нисък коефициент на триене.

Детайлна самобръсначка за идеални линии и контури

Детайлна самобръсначка за идеални линии и контури

Щадящата кожата 21 мм детайлна самобръсначка с пластина е проектирана да се побира в малки пространства с по-голяма прецизност в сравнение с ножче, за гладко бръснене дори в трудно достъпните области.

Технически данни

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4.8

от 5

30

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Предимства

Універсальність та надійність.

Недостатъци

Нема.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2023-04-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2023-04-19

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Предимства

Якість, надійність, ціна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2021-10-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2021-10-10

14/03/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Предимства

розмір, функціонал, ціна

Недостатъци

потрібні насадки для більшої довжини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2022-02-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Date of Use 2022-02-14

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