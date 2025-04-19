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Прецизни краища и контури
Мултифункционален тример Philips Series 1000 ви дава мощност и прецизност за подрязване, оформяне и бръснене на окосмяването по лицето. Подрязвайте и оформяйте равномерно брадата си с усъвършенстваната машинка за подстригване DualCut и гребените. Оформяйте прецизни линии, краища и контури с детайлната самобръсначка.
Прецизна самобръсначка DualCut
Приставка на детайлна самобръсначка
Изцяло миеща се, с батерия AA
3 прецизни гребена
21-милиметровият прецизен тример ви помага да подстригвате равномерно и да оформяте лицето си (набола брада, козя брадичка, бакенбарди, линия на врата или мустаци) с високо ниво на контрол и видимост.
Усъвършенстваната технология DualCut комбинира двойно заточен елемент с нисък коефициент на триене.
Щадящата кожата 21 мм детайлна самобръсначка с пластина е проектирана да се побира в малки пространства с по-голяма прецизност в сравнение с ножче, за гладко бръснене дори в трудно достъпните области.
4.8
от 5
30
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Предимства
Універсальність та надійність.
Недостатъци
Нема.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2023-04-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2023-04-19
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Предимства
Якість, надійність, ціна.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2021-10-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2021-10-10
Стен
14/03/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Предимства
розмір, функціонал, ціна
Недостатъци
потрібні насадки для більшої довжини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2022-02-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Date of Use 2022-02-14
в сравнение с предшественика си от Philips