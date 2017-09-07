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Прекратен продукт

Heritage AudioКомпонентна Hi-Fi система

MCM772/12

4.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

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Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Завладяващ звук

  • Копринена куполна пищялка

  • 100 W

Допълнително усилване на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилени, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Дървени тонколони за превъзходен естествен звук

Дървени тонколони за превъзходен естествен звук

Природата ни е дала най-доброто. И не на последно място стои дървото. За дървото се знае, че притежава акустични характеристики, които по уникален начин го правят идеално за използване в акустично оборудване и инструменти. Прекрасни музикални инструменти, като пиано и цигулка, се изработват от дърво и не без основание. По същата причина и тези високоговорители са вградени в дърво. Потопете се в богатия и реалистичен звук, възпроизвеждан от тези дървени тонколони.

Копринена куполна пищялка за кристално чист звук

Копринена куполна пищялка за кристално чист звук

Копринената куполна пищялка съдържа мембрана, изработена от коприна - материал, който превъзхожда останалите материали, използвани за обикновените куполни пищялки. Коприненият материал, използван за мембраната, е с превъзходни характеристики на затихване, а нейната мека тъкан гарантира минимално акустично накъсване. В резултат на това създаваният от копринената куполна пищялка звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

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Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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