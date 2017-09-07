Прекратен продукт
Завладяващ звук
Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.
Копринена куполна пищялка
100 W
В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилени, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.
Природата ни е дала най-доброто. И не на последно място стои дървото. За дървото се знае, че притежава акустични характеристики, които по уникален начин го правят идеално за използване в акустично оборудване и инструменти. Прекрасни музикални инструменти, като пиано и цигулка, се изработват от дърво и не без основание. По същата причина и тези високоговорители са вградени в дърво. Потопете се в богатия и реалистичен звук, възпроизвеждан от тези дървени тонколони.
Копринената куполна пищялка съдържа мембрана, изработена от коприна - материал, който превъзхожда останалите материали, използвани за обикновените куполни пищялки. Коприненият материал, използван за мембраната, е с превъзходни характеристики на затихване, а нейната мека тъкан гарантира минимално акустично накъсване. В резултат на това създаваният от копринената куполна пищялка звук е плавен, топъл и с широк диапазон.
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4.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
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Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi