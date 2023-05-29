Прекратен продукт
Цифрова музика с цифров запис от CD
Запишете цифрово и нагласете любимите си CD дискове за MP3 плейър на елегантната микро Hi-Fi система MCM760 с превъзходен звук. Лесно, с едно натискане на бутон и без компютър! И ето - вече можете да слушате любимата си музика с портативния си MP3 плейър.
Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD
USB Direct
Неодимовият лентов говорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов говорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.
Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа.Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.
Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Предимства
Zvuk, vydrz
Недостатъци
Nedaji se sehnat
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Дата на използване 2021-05-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Дата на използване 2021-05-29
Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).