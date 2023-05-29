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Прекратен продукт

Микро Hi-Fi система

MCM760/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Цифрова музика с цифров запис от CD

Запишете цифрово и нагласете любимите си CD дискове за MP3 плейър на елегантната микро Hi-Fi система MCM760 с превъзходен звук. Лесно, с едно натискане на бутон и без компютър! И ето - вече можете да слушате любимата си музика с портативния си MP3 плейър.

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Цифрова музика с цифров запис от CD

  • Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност

Неодимовият лентов говорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов говорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.

Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа.Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Предимства

Zvuk, vydrz

Недостатъци

Nedaji se sehnat

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Дата на използване 2021-05-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Дата на използване 2021-05-29

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