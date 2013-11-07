Прекратен продукт
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на богат звук с компонентната микро музикална система Philips. Пускайте любимата си преносима музика с USB Direct или MP3 Link. Управлението на цифров звук оптимизира вашите настройки за музикален стил. Стилен дизайн с висококачествени високоговорители.
50 W
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM302 Komponentowa mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM302 Komponentowa mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM302 Komponentowa mikrowieża