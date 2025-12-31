Прекратен продукт
MCM280D/12
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на своята музика от iPhone/iPod с превъзходен звук от микро-Hi-Fi системата MCM280D на Philips. Със стилен дизайн, тя може и да зарежда вашия iPhone/iPod, докато свири, да извлича MP3 от компактдискове и да изпълнява MP3/WMA музика от портативни устройства чрез USB Direct.
поставка за iPhone/iPod
Тази система има обща изходна мощност 60 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.
Отзиви