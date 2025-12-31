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Прекратен продукт

Елегантна микро озвучителна система

MCM280D/12

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на своята музика от iPhone/iPod с превъзходен звук от микро-Hi-Fi системата MCM280D на Philips. Със стилен дизайн, тя може и да зарежда вашия iPhone/iPod, докато свири, да извлича MP3 от компактдискове и да изпълнява MP3/WMA музика от портативни устройства чрез USB Direct.

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Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

  • поставка за iPhone/iPod

обща изходна мощност 60 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 60 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

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