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MCM2300/12

Микро музикална система

Прекратен продукт

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

История на фърмуера - English (US)

  • версия: 20
  • PDF файл, 10.7 kB
  • 6 November 2015

Инструкции за фърмуера - English (US)

  • версия: 1.0
  • PDF файл, 244 kB
  • 13 August 2015

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 506.6 kB
  • 11 April 2024

Ръководство за потребителя - English (US)

  • PDF файл, 628.4 kB
  • 8 December 2023

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