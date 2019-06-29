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  • Отпуснете се с чудесна музика

Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM2300/12

4.7
| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте любимите си заглавия на тази компактна многофункционална музикална система Philips, оборудвана с USB, аудио вход и възпроизвеждане от CD. Наслаждавайте се на мощна музика с басрефлексни високоговорители и цифрово управление на звука за оптимизирани настройки.
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Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB порт за зареждане

  • Макс. 15 W

15 W максимална изходна мощност

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2300 Mikro glasbeni sistem

23/07/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Предимства

Prosta i wygodna obsługa.

Недостатъци

nie ma

Този отзив е направен за MCM2300 Mikrowieża

Този отзив е направен за MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Предимства

Meglepően tiszta hangzás.

Недостатъци

Nincs benne RDS.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2300 Mikro zenei rendszer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2300 Mikro zenei rendszer

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