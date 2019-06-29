Прекратен продукт
CD, MP3-CD, USB, FM
USB порт за зареждане
Макс. 15 W
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
4.7
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
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Този отзив е направен за MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Rerut
23/07/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Предимства
Prosta i wygodna obsługa.
Недостатъци
nie ma
Този отзив е направен за MCM2300 Mikrowieża
Този отзив е направен за MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Предимства
Meglepően tiszta hangzás.
Недостатъци
Nincs benne RDS.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2300 Mikro zenei rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2300 Mikro zenei rendszer