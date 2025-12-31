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Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

MCM207/12

Завладяващ звук

Добрият звук е ваш с класическата микро музикална система Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие за класически вид, който винаги ще излъчва стил.

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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

  • Лента

Касетен дек с автостоп

Касетен дек с автостоп

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Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

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