Прекратен продукт
MCM207/12
Завладяващ звук
Добрият звук е ваш с класическата микро музикална система Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие за класически вид, който винаги ще излъчва стил.
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Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.
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