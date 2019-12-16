Прекратен продукт
Завладяващ звук
Добрият звук е ваш с класическата микро музикална система Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн за класически вид, който винаги ще излъчва стил.
Моторизирана вратичка на CD
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.
4.3
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Предимства
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Mikrowieża Classic
Дата на използване 2017-12-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Mikrowieża Classic
Дата на използване 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Mikrowieża Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Mikrowieża Classic
Viky
25/03/2017
România
Produs bun
O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Microsistem audio clasic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM205 Microsistem audio clasic