ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

MCM1120/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Отпуснете се с чудесна музика

Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро озвучителна система Philips MCM1120/12. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.

Виж всички предимства

с тази компактна озвучителна система

Отпуснете се с чудесна музика

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Лента

  • 10 W

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS

Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Касетен дек с автостоп

Компактна конструкция

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!