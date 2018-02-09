Прекратен продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро озвучителна система Philips MCM1120/12. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.
CD, MP3-CD, USB, FM
Лента
10 W
Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1120 Класическа микро озвучителна система