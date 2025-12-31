Прекратен продукт
MCM103B/12
Завладяващ звук
Слушайте с удоволствие любимите си компактдискове и портативна музика точно така, както ви харесва. Кубичната микро музикална система Philips възпроизвежда от компактдискове и други източници и има USB Direct за възпроизвеждане на портативна музика. Компактният дизайн се вписва във всяко пространство и всеки стил на живот.
Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
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