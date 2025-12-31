Завладяващ звук

Слушайте с удоволствие любимите си компактдискове и портативна музика точно така, както ви харесва. Кубичната микро музикална система Philips възпроизвежда от компактдискове и други източници и има USB Direct за възпроизвеждане на портативна музика. Компактният дизайн се вписва във всяко пространство и всеки стил на живот.