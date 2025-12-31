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Прекратен продукт

Кубична микро музикална система

MCM103B/12

Завладяващ звук

Слушайте с удоволствие любимите си компактдискове и портативна музика точно така, както ви харесва. Кубичната микро музикална система Philips възпроизвежда от компактдискове и други източници и има USB Direct за възпроизвеждане на портативна музика. Компактният дизайн се вписва във всяко пространство и всеки стил на живот.

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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS

Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Технически данни

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