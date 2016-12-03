Прекратен продукт
MCD712/12
Завладяващ звук
Изпитайте звук с качество като в киносалон у дома, с компонентната DVD микро система Philips. Включете съвместимо USB устройство за разглеждане на снимки и възпроизвеждане на MP3/WMA музика с превъзходен звук. Наслаждавайте се на драматичен звук с обща изходна мощност 100 W RMS.
100 W
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилени, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.
Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.
4.2
от 5
34
Отзиви
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
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Този отзив е направен за MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
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Този отзив е направен за MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
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Този отзив е направен за MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
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Този отзив е направен за MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
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Този отзив е направен за MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD