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Прекратен продукт

Класическа DVD микро система

MCD395/12

Завладяващ звук

Запознати сте с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - класическата DVD микро система Philips "2 в 1" с възпроизвеждане на DVD, WMA-CD и MP3-CD. Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото.

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Отпуснете се с чудесна музика и филми

Завладяващ звук

  • 100 W

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.

USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

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