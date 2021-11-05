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  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
  • Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

RacingVision GT200крушка преден фар кола

LUM12342RGTX2/10

4.3
| (31) Отзиви
Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, осветяваща с 80 метра повече, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо шофиране.
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Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

  • До 200% по-ярка светлина¹

  • Тип крушка: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Опаковка: 2

Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането

Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането

Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина¹. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.

Удивителният лъч хвърля светлина с до 80 метра по-далеч²

Удивителният лъч хвърля светлина с до 80 метра по-далеч²

Благодарение на своя свръхвисокоефективен лъч, достигащ цели 80 метра по-далеч от законовия минимум, Philips RacingVision GT200 ви позволява да виждате по-голяма част od пътя пред вас. Забелязвайте потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте автомобила си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно и по-приятно шофиране.

Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200 са хомологизирани за пътя по ECE стандарта. Шофьорите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна крушка, отговаряща на съответните разпоредби.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      1. ¹ Яркост в сравнение със законовия минимален стандарт

      2. ² Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ИКЕ, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от автомобила