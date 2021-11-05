LUM12342RGTX2/10
До 200% по-ярка светлина¹
Тип крушка: H4
12 V, 60/55 W
Опаковка: 2
Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина¹. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.
Благодарение на своя свръхвисокоефективен лъч, достигащ цели 80 метра по-далеч от законовия минимум, Philips RacingVision GT200 ви позволява да виждате по-голяма част od пътя пред вас. Забелязвайте потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте автомобила си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно и по-приятно шофиране.
Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200 са хомологизирани за пътя по ECE стандарта. Шофьорите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна крушка, отговаряща на съответните разпоредби.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ Яркост в сравнение със законовия минимален стандарт
² Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ИКЕ, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от автомобила