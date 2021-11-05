LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
До 400% по-ярка светлина¹
Широка съвместимост с автопарка
Стил и безопасност от висок клас
Опаковка: 2
LED гамата Philips Ultinon Pro9200 съчетава мощността на LED технологията с изключително компактен корпус, подходящ за всяко приложение на осветление. Насладете се на 30% по-малък размер от предшественика си, проектиран за лесно монтиране дори в най-тесните фарове. Преоборудването е лесно, предлагайки на запалените водачи и създателите на персонализирани конфигурации безпроблемна функционалност.
Овладейте светлината на пътя. Нашите внимателно разработени крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителна видимост, която желаете, докато шофирате. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост с до 400%¹ повече от законния минимум за халогенните крушки. Виждайте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.
Шофирайте безопасно и прецизно с Philips Ultinon Pro9200. Благодарение на прецизното позициониране на LED чиповете на нашите крушки Philips Ultinon Pro9200, получавате светлина точно там, където ви е нужна, на пътя, без да заслепявате идващите автомобили. Нашите крушки са снабдени и с иновативната ни технология Philips SafeBeam, произвеждаща най-добрите използваеми лъчи и модели без отблясъци. Това води до оптимална видимост по време на шофиране.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.
² Не съответстват с ECE, не са за използване по обществени пътища. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.
³ LED гамата Philips Ultinon Pro9200 е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.