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  • Овладейте светлината, победете тъмнината
  • Овладейте светлината, победете тъмнината
  • Овладейте светлината, победете тъмнината
  • Овладейте светлината, победете тъмнината
  • Овладейте светлината, победете тъмнината
  • Овладейте светлината, победете тъмнината

Ultinon Pro9200 HLНенадмината LED автомобилна производителност

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Отзиви
Овладейте светлината, победете тъмнината
Победете тъмнината с Philips Ultinon Pro9200, върхът на производителността при модернизирано LED осветление. Насладете се на мощта на модерната LED технология с до 400%¹ повишена яркост от една от най-компактните крушки на пазара.
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Ненадмината LED автомобилна производителност

Овладейте светлината, победете тъмнината

  • LED-HL [~H7]

  • До 400% по-ярка светлина¹

  • Широка съвместимост с автопарка

  • Стил и безопасност от висок клас

  • Опаковка: 2

Свръхкомпактен дизайн за широка съвместимост с автопарка

Свръхкомпактен дизайн за широка съвместимост с автопарка

LED гамата Philips Ultinon Pro9200 съчетава мощността на LED технологията с изключително компактен корпус, подходящ за всяко приложение на осветление. Насладете се на 30% по-малък размер от предшественика си, проектиран за лесно монтиране дори в най-тесните фарове. Преоборудването е лесно, предлагайки на запалените водачи и създателите на персонализирани конфигурации безпроблемна функционалност.

Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина¹

Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина¹

Овладейте светлината на пътя. Нашите внимателно разработени крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителна видимост, която желаете, докато шофирате. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост с до 400%¹ повече от законния минимум за халогенните крушки. Виждайте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.

Светлина само където ви е нужна

Светлина само където ви е нужна

Шофирайте безопасно и прецизно с Philips Ultinon Pro9200. Благодарение на прецизното позициониране на LED чиповете на нашите крушки Philips Ultinon Pro9200, получавате светлина точно там, където ви е нужна, на пътя, без да заслепявате идващите автомобили. Нашите крушки са снабдени и с иновативната ни технология Philips SafeBeam, произвеждаща най-добрите използваеми лъчи и модели без отблясъци. Това води до оптимална видимост по време на шофиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Откази от отговорност

      1. ¹ В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

      2. ² Не съответстват с ECE, не са за използване по обществени пътища. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

      3. ³ LED гамата Philips Ultinon Pro9200 е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.