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  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си

Ultinon ClassicСъобразете LED светлините си с халогенните

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

4.3
| (31) Отзиви
Съчетайте цвета със стила си
Сменете фаровете на автомобила си с Philips Ultinon Classic LED и усетете топлината на класическото халогенно осветление, съчетана с производителността на LED! Благодарение на тези лесни за инсталиране крушки, вече можете да преминете към LED технологията без излишни усилия!¹
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LED крушки с класическа топла бяла светлина

Съчетайте цвета със стила си

  • Тип крушка: H7, H18

  • 3500 K топла бяла светлина

  • +80% повече яркост²

  • LED крушка с лесен монтаж

  • Брой крушки: 2

Насладете се на 3500 K топлина на класическа светлина

Насладете се на 3500 K топлина на класическа светлина

Надстройте предните си фарове, без да правите компромис с облика! LED крушките Philips Ultinon Classic излъчват елегантна топла бяла светлина, сравнима с тази на други халогенни предни фарове, като придават на автомобила ви неподвластен на времето външен вид. Съчетайте цвета им с тези на другите предни фарове, като същевременно се възползвате от подобрената яркост на светодиодите. Насладете се на перфектното съчетание на класически стил и модерна технология.

80% повече яркост за висока видимост²

80% повече яркост за висока видимост²

LED крушките Philips Ultinon Classic са проектирани да осигуряват превъзходен светлинен лъч в сравнение с халогенните крушки в компактен, универсален формат. Използвайки най-новите иновации в LED технологията, те предлагат същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки съгласно ECE, като същевременно значително подобряват характеристиките на лъча при по-ниска консумация на енергия. С до 80% допълнителна яркост², LED крушките Philips Ultinon Classic осигуряват на водачите по-добра видимост, което улеснява забелязването на препятствия и прави шофирането по-безопасно.

Монтаж тип Plug and Play

Монтаж тип Plug and Play

С LED крушките Philips Ultinon Classic инсталацията е толкова бърза и лесна, че ретрофитът с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Classic се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана, съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане е със същите размери като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства¹.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      1. ¹ Не отговаря на изискванията на ECE R37. Само за офроуд употреба.

      2. ² В сравнение със законовия минимален стандарт за халогенни крушки.

      3. ³ 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива единствено производствени дефекти и важи само за нетърговска употреба.