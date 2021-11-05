11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Тип крушка: H7, H18
3500 K топла бяла светлина
+80% повече яркост²
LED крушка с лесен монтаж
Брой крушки: 2
Надстройте предните си фарове, без да правите компромис с облика! LED крушките Philips Ultinon Classic излъчват елегантна топла бяла светлина, сравнима с тази на други халогенни предни фарове, като придават на автомобила ви неподвластен на времето външен вид. Съчетайте цвета им с тези на другите предни фарове, като същевременно се възползвате от подобрената яркост на светодиодите. Насладете се на перфектното съчетание на класически стил и модерна технология.
LED крушките Philips Ultinon Classic са проектирани да осигуряват превъзходен светлинен лъч в сравнение с халогенните крушки в компактен, универсален формат. Използвайки най-новите иновации в LED технологията, те предлагат същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки съгласно ECE, като същевременно значително подобряват характеристиките на лъча при по-ниска консумация на енергия. С до 80% допълнителна яркост², LED крушките Philips Ultinon Classic осигуряват на водачите по-добра видимост, което улеснява забелязването на препятствия и прави шофирането по-безопасно.
С LED крушките Philips Ultinon Classic инсталацията е толкова бърза и лесна, че ретрофитът с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Classic се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана, съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане е със същите размери като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства¹.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ Не отговаря на изискванията на ECE R37. Само за офроуд употреба.
² В сравнение със законовия минимален стандарт за халогенни крушки.
³ 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива единствено производствени дефекти и важи само за нетърговска употреба.