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  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
  • Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.

Car lightsLED-HL [≈H15]

11580U2500CX

11580U2500CX

4.3
| (31) Отзиви
Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.
Надстройте фаровете на автомобила си с LED гамата Philips Ultinon Access. Тези крушки са толкова бързи и лесни за монтиране, колкото и халогенните крушки! Подобрете осветлението си с 80% допълнителна яркост** и се насладете на най-новата LED технология в автомобила си.
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Бърз, лесен монтаж

Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.

  • Тип крушка: H15

  • LED крушка за директен монтаж

  • Компактна конструкция

  • 6000 K студена бяла светлина

  • Брой крушки: 2

Инсталиране тип Plug and Play

С LED крушките Philips Ultinon Access инсталацията е толкова бърза и лесна, че преоборудването с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Access се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане има същия размер като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно в превозни средства, оборудвани с крушки за фарове тип H15, и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства*.

По-добра ефективност на светлинния лъч от халогенната светлина

LED крушките Philips Ultinon Access са проектирани да предлагат по-добра ефективност на светлинния лъч от халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Като са използвани най-новите иновации в LED технологията, те осигуряват същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки по ECE, но значително подобряват ефективността на лъча, като използват по-малко енергия. LED крушките Philips Ultinon Access осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява откриването на препятствия и по-безопасното шофиране.

Съвместимост с автомобилните стандарти

Технологично усъвършенствано, осветлението на Philips е известно в автомобилната индустрия повече от 100 години. Осъзнавайки, че ефективността на нашите продукти зависи от тяхната съвместимост с изискванията на днешната автомобилна среда, ние проектираме продуктите си, като се съобразяваме възможно най-много с индустриалните стандарти. Нашите LED крушки Philips Ultinon Access отговарят на стандартите EMI за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, нашите крушки няма да нарушат работата на други компоненти на автомобила.

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Откази от отговорност

      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания. Крушките не са разрешени за използване по обществените пътища.

      2. В сравнение с минималните нормативни изисквания. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

      3. 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика.