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  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си
  • Съчетайте цвета със стила си

Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

4.3
| (31) Отзиви
Съчетайте цвета със стила си
Сменете предните светлини на автомобила си с Philips Ultinon Classic LED и се насладете на топлината на класическото халогенно осветление и ефективността на LED! С тези лесни за монтиране крушки вече можете да преминете към LED без бъркотия!*
Виж всички предимства

LED крушки с класическа топла бяла светлина

Съчетайте цвета със стила си

  • Тип крушка: H1

  • LED крушка за директен монтаж

  • Компактна конструкция

  • 6000 K студена бяла светлина

  • Брой крушки: 2

Насладете се на 3500 K топлина на класическа светлина

Насладете се на 3500 K топлина на класическа светлина

Модернизирайте фаровете си, без да нарушавате външния им вид! Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic излъчват елегантна топла бяла светлина, сравнима с тази на халогенните фарове, като придават на автомобила ви неподвластен на времето външен вид. Съобразете ги цветово с другите предни светлини на автомобила и се възползвате от предимствата на по-добрата яркост, осигурена от светодиодите. Подарете си перфектното съчетание на класически стил и модерна технология.

Повече яркост за висока видимост**

Повече яркост за висока видимост**

Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic са проектирани да осигуряват по-добър светлинен лъч в сравнение с халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Благодарение на последните иновации в LED технологията те предлагат същия светлинен поток като отговарящите на изискванията на Икономическата комисия за Европа на ООН стандартни халогенни крушки, но същевременно значително подобряват характеристиките на светлинния лъч** при по-ниска консумация на енергия. Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява забелязването на препятствия и безопасното шофиране.

Монтаж тип Plug and Play

Монтаж тип Plug and Play

Монтажът на крушките Philips Ultinon Classic LED е толкова бърз и лесен, че преоборудването с тях е като детска игра! Няма нужда от проверки за съответствие или адаптерни пръстени: светодиодните крушки Philips Ultinon Classic са с изключително компактен корпус и вграден цокъл, съвместим с IEC 60061. Тъй като са предвидени за директен монтаж, размерите им са същите като на халогенните крушки, което улеснява монтажа в тесни пространства. Поставят се лесно и осигуряват и са съвместими с повечето модели превозни средства*.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Откази от отговорност

      1. Не отговаря на изискванията на ECE R37. Само за офроуд употреба.

      2. В сравнение с минималните нормативни изисквания. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

      3. 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.