Прекратен продукт
Виждайте по-добре, работете по-добре
Свръхтънката акумулаторна LED лампа за проверка Philips е идеален инструмент за бърза проверка. Гъвкавите на 180° висококачествени LED светлини елиминират всички сенки. Нейната въртяща се на 360° кука и силният магнит осигуряват работна среда със свободни ръце.
Висококачествена LED лампа
110 lm усилване/ 55 lm Еко
Нова гъвкава конструкция 180°
Изключително тънка и с джобен размер
LED лампата за проверка RCH5 има гъвкава глава, която се накланя до 180°, за да гарантира, че ще забележите дори най-дребните детайли.
Регулируемата и прибираща се кука ви позволява да закачате тази професионална работна лампа, оставяйки и двете ви ръце свободни за необходимата работа.
Професионалните работни лампи Philips разполагат с мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и ярък широк лъч, с който да побеждават мрака. Проектирана за оптимизирана яснота и видимост, бялата светлина от 6500 K също така подобрява визуалния комфорт за работа без умора.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Waldi88
24/05/2015
Polska
Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!
W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem