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Прекратен продукт

LED Inspection lampsRCH5 акумулаторна компактна лампа

LPL32X1

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Виждайте по-добре, работете по-добре

Свръхтънката акумулаторна LED лампа за проверка Philips е идеален инструмент за бърза проверка. Гъвкавите на 180° висококачествени LED светлини елиминират всички сенки. Нейната въртяща се на 360° кука и силният магнит осигуряват работна среда със свободни ръце.

Виж всички предимства

Компактно акумулаторно LED работно осветление

Виждайте по-добре, работете по-добре

  • Висококачествена LED лампа

  • 110 lm усилване/ 55 lm Еко

  • Нова гъвкава конструкция 180°

  • Изключително тънка и с джобен размер

180° накланяща се глава на лампата за максимална гъвкавост

180° накланяща се глава на лампата за максимална гъвкавост

LED лампата за проверка RCH5 има гъвкава глава, която се накланя до 180°, за да гарантира, че ще забележите дори най-дребните детайли.

360° регулируема и прибираща се кука

360° регулируема и прибираща се кука

Регулируемата и прибираща се кука ви позволява да закачате тази професионална работна лампа, оставяйки и двете ви ръце свободни за необходимата работа.

Победете мрака с мека естествена светлина

Професионалните работни лампи Philips разполагат с мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и ярък широк лъч, с който да побеждават мрака. Проектирана за оптимизирана яснота и видимост, бялата светлина от 6500 K също така подобрява визуалния комфорт за работа без умора.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/05/2015

Polska

Polska

Bardzo fajna zgrabna i poręczna nie tylko w warsztacie :) polecam !!!

W codziennym użytkowaniu w warsztacie sie przydaje, mocny magnes i niewielka grubość sprzawiają że praca jest przyjemna :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED Inspection lamps LPL32X1 Kompaktowa lampa RCH5 z akumulatorem

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