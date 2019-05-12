ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на един продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на опаковката

Прекратен продукт

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Виждайте по-добре, работете по-добре

Philips Penlight Premium Gen2 осигурява безпрецедентна комбинация от висококачествено светлоотдаване както за лампа за проверка, така и за светлинен показалец, нов алуминиев корпус и устойчивост на химикали/вода/прах в една фина писалка. Наистина избор „всичко в едно“!

Виж всички предимства

Компактен LED работен спътник с USB захранване

Виждайте по-добре, работете по-добре

  • Висококачествена LED лампа

  • 145 lm + 120 lm показалец

  • Здрав алуминиев корпус

  • Презареждане с USB

Висока удароустойчивост -IK07

Висока удароустойчивост -IK07

Устойчивост на химикали и сервизни разтворители

Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни разтворители.

Широк ъгъл на лъча: до 90°

„Philips Penlight Premium Gen2 има ъгъл на лъча до 90°, осветяващ голяма площ, за да улесни бързите ви проверки.“

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

12/05/2019

Україна

Україна

отвечает всем своим характеристикам

Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

02/12/2019

Polska

Polska

Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa

Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.

Предимства

bardzo trwała.

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Дата на използване 2017-12-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Дата на използване 2017-12-02

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!