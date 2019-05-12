Прекратен продукт
Виждайте по-добре, работете по-добре
Philips Penlight Premium Gen2 осигурява безпрецедентна комбинация от висококачествено светлоотдаване както за лампа за проверка, така и за светлинен показалец, нов алуминиев корпус и устойчивост на химикали/вода/прах в една фина писалка. Наистина избор „всичко в едно“!
Висококачествена LED лампа
145 lm + 120 lm показалец
Здрав алуминиев корпус
Презареждане с USB
Устойчиви и на удари, корпусите на лампа за проверка са устойчиви на вода, химикали и сервизни разтворители.
„Philips Penlight Premium Gen2 има ъгъл на лъча до 90°, осветяващ голяма площ, за да улесни бързите ви проверки.“
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
zironos
12/05/2019
Україна
отвечает всем своим характеристикам
Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
AllCars
02/12/2019
Polska
Moim zdaniem najlepsza lampa warsztatowa
Najlepsza lampa warsztatowa typu penlight, polecam każdemu kto szuka profesjonalnego oswietlenia led.
Предимства
bardzo trwała.
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Дата на използване 2017-12-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Дата на използване 2017-12-02