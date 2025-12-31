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Прекратен продукт

LED Inspection lampsЛампа за преден капак с кабел CBL50

LPL24X1

Виждайте по-добре, работете по-добре

LED лампата за капак на автомобил Philips предлага мощно 900 лумена светлоотдаване, за да осигури пълно осветление на работното ви пространство. С регулируемата си телескопична конзола LED лампата за капак на автомобил ще освети всеки двигател или вътрешно отделение.

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Професионални инструменти за осветление

Виждайте по-добре, работете по-добре

  • Висококачествена LED лампа

  • 900 лумена Ultra Light Output

  • Телескопичен държач с куки

  • Ултратънък дизайн

Широк ъгъл на лъча: до 100°

Широк ъгъл на лъча: до 100°

Широкият ъгъл на лъча до 100° разрешава да се фокусирате на специалните части и да получите необходимото количество светлина.

Издръжлив алуминиев корпус

Издръжлив алуминиев корпус

Здравият корпус е създаден за тежки работни среди и отговаря на IK07

Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7 метра

Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7 метра

Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7 метра с мек капак, който защитава боята на автомобила за лесно и гъвкаво позициониране при работа.

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