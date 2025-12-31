Прекратен продукт
LPL24X1
Виждайте по-добре, работете по-добре
LED лампата за капак на автомобил Philips предлага мощно 900 лумена светлоотдаване, за да осигури пълно осветление на работното ви пространство. С регулируемата си телескопична конзола LED лампата за капак на автомобил ще освети всеки двигател или вътрешно отделение.
Висококачествена LED лампа
900 лумена Ultra Light Output
Телескопичен държач с куки
Ултратънък дизайн
Широкият ъгъл на лъча до 100° разрешава да се фокусирате на специалните части и да получите необходимото количество светлина.
Здравият корпус е създаден за тежки работни среди и отговаря на IK07
Гъвкаво закрепване, което се разтяга от 1,2 до 1,7 метра с мек капак, който защитава боята на автомобила за лесно и гъвкаво позициониране при работа.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви