Виждайте по-добре, работете по-добре

LED лампата за капак на автомобил Philips предлага мощно 900 лумена светлоотдаване, за да осигури пълно осветление на работното ви пространство. С регулируемата си телескопична конзола LED лампата за капак на автомобил ще освети всеки двигател или вътрешно отделение.