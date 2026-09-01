нов
L5/00
Създадени за ценителите на музиката
Дайте на любимата си музика пространство да диша. Тези първокласни безжични слушалки, обхващащи ушите, съчетават изящния звук Fidelio с изключителен комфорт и най-интелигентното ни управление на шума досега. Сложете ги и те ще ви отведат на нови места.
Изящен естествен звук
Адаптивно шумопотискане
Лекота и целодневен комфорт
Превъзходно качество на разговорите
Специално проектираните мембрани с керамично покритие и копринено окачване създават балансиран, естествен звук, който ви потапя дълбоко в музиката. От стегнатите, контролирани баси през топлите средни и искрящите високи честоти до прецизното разделяне на инструментите — любимите ви песни получават пространство да дишат.
По-интелигентни алгоритми се адаптират непрекъснато към обстановката и прилягането на слушалките за безпроблемно, завладяващо слушане. Промените в уплътнението на наушниците при движение се компенсират, а режимът за чуване на околната среда се активира автоматично на тихи места. Независимо как се движите и къде отивате, балансът между потапянето в звука и осъзнаването на обстановката е винаги точен.
Прецизно проектираната рамка и меката лента за глава от протеинова кожа разпределят теглото равномерно, а овалните наушници осигуряват ефективна пасивна шумоизолация. Чувствителният на допир панел ви позволява да управлявате силата на звука с едно докосване, а музиката спира на пауза, ако свалите слушалките.
Отзиви