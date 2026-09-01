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  • Създадени за ценителите на музиката
  • Създадени за ценителите на музиката
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нов

FidelioСлушалки, обхващащи ушите

L5/00

Създадени за ценителите на музиката

Дайте на любимата си музика пространство да диша. Тези първокласни безжични слушалки, обхващащи ушите, съчетават изящния звук Fidelio с изключителен комфорт и най-интелигентното ни управление на шума досега. Сложете ги и те ще ви отведат на нови места.

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Създадени за ценителите на музиката

  • Изящен естествен звук

  • Адаптивно шумопотискане

  • Лекота и целодневен комфорт

  • Превъзходно качество на разговорите

Изискано. Характерният Philips звук за Fidelio

Специално проектираните мембрани с керамично покритие и копринено окачване създават балансиран, естествен звук, който ви потапя дълбоко в музиката. От стегнатите, контролирани баси през топлите средни и искрящите високи честоти до прецизното разделяне на инструментите — любимите ви песни получават пространство да дишат.

Адаптивно шумопотискане, по-прецизно от всякога

По-интелигентни алгоритми се адаптират непрекъснато към обстановката и прилягането на слушалките за безпроблемно, завладяващо слушане. Промените в уплътнението на наушниците при движение се компенсират, а режимът за чуване на околната среда се активира автоматично на тихи места. Независимо как се движите и къде отивате, балансът между потапянето в звука и осъзнаването на обстановката е винаги точен.

Дизайн Fidelio. Изключителен комфорт и усещане за лекота

Прецизно проектираната рамка и меката лента за глава от протеинова кожа разпределят теглото равномерно, а овалните наушници осигуряват ефективна пасивна шумоизолация. Чувствителният на допир панел ви позволява да управлявате силата на звука с едно докосване, а музиката спира на пауза, ако свалите слушалките.

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