Адаптивно шумопотискане, по-прецизно от всякога

По-интелигентни алгоритми се адаптират непрекъснато към обстановката и прилягането на слушалките за безпроблемно, завладяващо слушане. Промените в уплътнението на наушниците при движение се компенсират, а режимът за чуване на околната среда се активира автоматично на тихи места. Независимо как се движите и къде отивате, балансът между потапянето в звука и осъзнаването на обстановката е винаги точен.