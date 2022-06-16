Прекратен продукт
Комплект 2 бр.
Поставяне с щракване
Без латекс
Сдвояване в режим BrushSync
Четката за език TongueCare+ бързо трансформира вашата четка за зъби Philips Sonicare в звукова приставка за почистване на езика. Всяка четка за език се поставя с щракване върху дръжката на четката за зъби Philips Sonicare като обикновена глава на четка. Лесни за използване, смяна и почистване, тези иновативни четки за език са съвместими с всички дръжки на чети за зъби Philips Sonicare, които се поставят с щракване, така че не би било по-лесно да добавите почистване на езика към своя дневен режим на орална грижа. Четката може да се поставя на всички дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с изключение на: PowerUp Battery и Essence.
За да почистите езика си наистина, вие трябва да можете да достигнете навсякъде. Благодарение на ергономичната си форма, четката за език TongueCare+ ви позволява да го правите с комфорт. Малката и гъвкава глава улеснява почистването на бактерията, причиняваща лош дъх във всеки ъгъл и пролука.
Нашата интелигентна четка за зъби TongueCare+ разполага с вграден микрочип, който комуникира с дръжката на четката за зъби. Така че, когато я поставите, дръжката автоматично я разпознава и избира подходящия режим и ниво на интензивност за оптимизиране на ефективността на почистване на вашия език. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона за захранване.
4.5
от 5
35
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Предимства
prostě funguje
Недостатъци
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Janča19
12/07/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Péče o jazyk
Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá