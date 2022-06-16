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  • Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език
  • Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език
  • Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език
  • Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език
  • Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език

Прекратен продукт

Philips Sonicare TongueCare+Четки за език

HX8072/01

4.5
| (35) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език
Преобразува четка за зъби Philips Sonicare в уред за почистване на езика с ултразвук. С помощта на специално разработените MicroBristles нашата интелигентна четка за езика TongueCare + почиства дълбоко езика ви, когато се съюзи със спрея за език Philip Sonicare BreathRx.
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Единственото почистващо средство със силата на Sonicare

Почистващо средство Philips Sonicare за вашия език

  • Комплект 2 бр.

  • Поставяне с щракване

  • Без латекс

  • Сдвояване в режим BrushSync

От четка за зъби към приставка за почистване на език само с едно щракване

От четка за зъби към приставка за почистване на език само с едно щракване

Четката за език TongueCare+ бързо трансформира вашата четка за зъби Philips Sonicare в звукова приставка за почистване на езика. Всяка четка за език се поставя с щракване върху дръжката на четката за зъби Philips Sonicare като обикновена глава на четка. Лесни за използване, смяна и почистване, тези иновативни четки за език са съвместими с всички дръжки на чети за зъби Philips Sonicare, които се поставят с щракване, така че не би било по-лесно да добавите почистване на езика към своя дневен режим на орална грижа. Четката може да се поставя на всички дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с изключение на: PowerUp Battery и Essence.

Достигнете с лекота до всяка част от езика

Достигнете с лекота до всяка част от езика

За да почистите езика си наистина, вие трябва да можете да достигнете навсякъде. Благодарение на ергономичната си форма, четката за език TongueCare+ ви позволява да го правите с комфорт. Малката и гъвкава глава улеснява почистването на бактерията, причиняваща лош дъх във всеки ъгъл и пролука.

Автоматично се сдвоява с дръжката на вашата четка за зъби

Автоматично се сдвоява с дръжката на вашата четка за зъби

Нашата интелигентна четка за зъби TongueCare+ разполага с вграден микрочип, който комуникира с дръжката на четката за зъби. Така че, когато я поставите, дръжката автоматично я разпознава и избира подходящия режим и ниво на интензивност за оптимизиране на ефективността на почистване на вашия език. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона за захранване.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

35

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

1

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Предимства

prostě funguje

Недостатъци

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Péče o jazyk

Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

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