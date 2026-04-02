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Philips Sonicare Series 5300 Акумулаторна четка за зъби

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Philips Sonicare Series 5300Акумулаторна четка за зъби

HX7106/01

Philips Sonicare Series 5300 Акумулаторна четка за зъби

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 144.8 kB
  • 2 April 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 7.7 MB
  • 4 February 2025

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