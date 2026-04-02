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Philips Sonicare Series 5300 Акумулаторна четка за зъби
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HX7106/01
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всичко (13)
Как да използвам UV устройството за дезинфекция Sonicare?
Как мога да се възползвам от своята гаранцията за връщане на пари?
Мога ли да използвам зарядно устройство на Sonicare с други четки за зъби?
Мога ли да сменя батерията на моята четка за зъби Sonicare?
Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?
W2 Optimal WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби
A3 Premium All-in-OneСтандартни глави за звукова четка за зъби
W Optimal WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби
Philips SonicareКалъф за зареждане при пътуване
Philips SonicareОснова за зареждане
Philips SonicareUSB-A кабел за зареждане
Philips SonicareUSB-A захранващ адаптер
Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
Вибрацията на моята четка за зъби Sonicare е прекалено силна
Четката ми за зъби Philips Sonicare издава силен шум
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