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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Воден флосър за зъби

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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Воден флосър за зъби

HX3826/31

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Воден флосър за зъби

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 11 September 2023

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 655.2 kB
  • 17 December 2024

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