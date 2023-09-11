Power Flosser
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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Воден флосър за зъби
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HX3826/31
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ЕС декларация за съответствие
Philips SonicareUSB-A кабел за зареждане
Philips SonicareUSB-A захранващ адаптер
F3 Quad Stream nozzleНакрайник за воден флосър за зъби
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