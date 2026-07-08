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Philips Sonicare Зъбен душ Compact Flosser 1000 Зъбен душ Philips Sonicare

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Philips Sonicare Зъбен душ Compact Flosser 1000Зъбен душ Philips Sonicare

HX3333/24

Philips Sonicare Зъбен душ Compact Flosser 1000 Зъбен душ Philips Sonicare

Наличен в

Light blue
Light blue
Лилаво
Лилаво

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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