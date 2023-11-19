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Philips Fidelio SoundHub Домашно кино 2.1

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Philips Fidelio SoundHubДомашно кино 2.1

HTS9241/12

Philips Fidelio SoundHub Домашно кино 2.1

Прекратен продукт

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Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

Инструкции от ръководство - English (US)

  • PDF файл, 143.2 kB
  • 19 November 2023

История на фърмуера - English (US)

  • версия: 1.59.00
  • PDF файл, 81.1 kB
  • 12 November 2013

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 3.5 MB
  • 28 November 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 4 December 2023

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