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Прекратен продукт

Philips Fidelio SoundHubДомашно кино 2.1

HTS9241/12

3.3

| (3) Отзиви

Спираща дъха чистота на всеки звуков детайл

Открийте кристално чистия звук с новата система за домашно кино SoundHub HTS9241. Титановите високоговорители за високи честоти дават удивителна чистота на всеки звуков детайл. Вече можете да се наслаждавате на любимите си филми и музика така, както е замислено да ги слушате.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Спираща дъха чистота на всеки звуков детайл

  • 3D Blu-ray

  • Титанови високоговорители за високи

Титанови високоговорители за високи честоти, за звук без изкривяване, с превъзходна яснота

Титанови високоговорители за високи честоти, за звук без изкривяване, с превъзходна яснота

Високоговорителите за високи честоти в титанов корпус, съвместна разработка, са много здрави и леки, за да гарантират неизкривен звук. Тяхната невероятна устойчивост на изкривявания и резонанс за целия спектър на чуваеми честоти гарантира превъзходна чистота на всички детайли на звука.

Първокласни усилватели клас D, запазващи всеки звуков детайл

Първокласни усилватели клас D, запазващи всеки звуков детайл

Фирмените първокласни усилватели клас D на Philips са проектирани да запазват оригиналното звучене на източника за по-голяма точност на аудио сигнала, така че акустичните детайли в музиката и филмите да достигат до вас точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът.

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

3

Отзиви

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Предимства

Wspaniały w każdym calu

Недостатъци

nie widzę wad

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Дата на използване 2018-12-22

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Дата на използване 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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      Откази от отговорност

      1. Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.

      2. За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.