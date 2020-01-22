Прекратен продукт
HTS9241/12
Спираща дъха чистота на всеки звуков детайл
Открийте кристално чистия звук с новата система за домашно кино SoundHub HTS9241. Титановите високоговорители за високи честоти дават удивителна чистота на всеки звуков детайл. Вече можете да се наслаждавате на любимите си филми и музика така, както е замислено да ги слушате.
3D Blu-ray
Титанови високоговорители за високи
Високоговорителите за високи честоти в титанов корпус, съвместна разработка, са много здрави и леки, за да гарантират неизкривен звук. Тяхната невероятна устойчивост на изкривявания и резонанс за целия спектър на чуваеми честоти гарантира превъзходна чистота на всички детайли на звука.
Фирмените първокласни усилватели клас D на Philips са проектирани да запазват оригиналното звучене на източника за по-голяма точност на аудио сигнала, така че акустичните детайли в музиката и филмите да достигат до вас точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът.
Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.
3.3
от 5
3
Отзиви
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Предимства
Wspaniały w każdym calu
Недостатъци
nie widzę wad
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Дата на използване 2018-12-22
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Дата на използване 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Този отзив е направен за SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.
За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.