Прекратен продукт
Мощен съраунд звук
Пренесете мощта на киното у дома! Усилете домашното развлечение с откритите мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен съраунд звук, и с подобряването на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.
DVD
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Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
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Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1