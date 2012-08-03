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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS3531/12

4.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Мощен съраунд звук

Пренесете мощта на киното у дома! Усилете домашното развлечение с откритите мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен съраунд звук, и с подобряването на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.

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от компактни високоговорители

Мощен съраунд звук

  • DVD

300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

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Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

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Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

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Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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