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Прекратен продукт

Тонколона SoundBar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Мощен звук за всеки телевизор

HTL5140 е тънка компактна тонколона с 320 W максимален изход. Първокласно метално покритие й придава стил и може да бъде окачена на стената или поставена върху хоризонтална повърхност. HDMI ARC, един HDMI вход за видео и Bluetooth® с aptX® и AAC, за да слушате музика безжично.

Виж всички предимства

с безжичен събуфър

Мощен звук за всеки телевизор

  • 2,1-канален безжичен събуфър

  • Bluetooth® aptX, AAC и NFC

  • 1 HDMI вход и HDMI извод ARC

  • 320 W

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

Мощен 320 W изходен звук

Мощен 320 W изходен звук

Две устройства, всяко с 4 басови високоговорители и 2 високоговорители за високи честоти вътре, поддържат звука перфектно балансиран. Като цяло те имат общо 320 W изход на звук, който е съчетан с мощни баси от 17L събуфърна кутия.

Миларови високоговорители за високи честоти за звук с висока детайлност

Уникалният материал милар, използван във високоговорителите за високи честоти, дава невероятна детайлност на звука. Целият диапазон от високи честоти се възпроизвежда с отлично качество, благодарение на което музиката оживява, а филмите звучат точно така, както е замислено. Неразделна част от двулентовия дизайн, високоговорителят за високи честоти подобрява високите честоти, като дава по-чист, пространствен и точно предаден звук, в съчетание с басовия високоговорител. Подобрената яснота означава, че можете да различите всеки един елемент в музиката. Слушайте отделните инструменти, наслаждавайте се на по-ясни вокали и се радвайте на вашата музика с изненадващо добри детайли.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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