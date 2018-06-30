Прекратен продукт
Мощен звук за всеки телевизор
HTL5140 е тънка компактна тонколона с 320 W максимален изход. Първокласно метално покритие й придава стил и може да бъде окачена на стената или поставена върху хоризонтална повърхност. HDMI ARC, един HDMI вход за видео и Bluetooth® с aptX® и AAC, за да слушате музика безжично.
2,1-канален безжичен събуфър
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
1 HDMI вход и HDMI извод ARC
320 W
Две устройства, всяко с 4 басови високоговорители и 2 високоговорители за високи честоти вътре, поддържат звука перфектно балансиран. Като цяло те имат общо 320 W изход на звук, който е съчетан с мощни баси от 17L събуфърна кутия.
Уникалният материал милар, използван във високоговорителите за високи честоти, дава невероятна детайлност на звука. Целият диапазон от високи честоти се възпроизвежда с отлично качество, благодарение на което музиката оживява, а филмите звучат точно така, както е замислено. Неразделна част от двулентовия дизайн, високоговорителят за високи честоти подобрява високите честоти, като дава по-чист, пространствен и точно предаден звук, в съчетание с басовия високоговорител. Подобрената яснота означава, че можете да различите всеки един елемент в музиката. Слушайте отделните инструменти, наслаждавайте се на по-ясни вокали и се радвайте на вашата музика с изненадващо добри детайли.
4.5
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar