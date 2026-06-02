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Серия 7000 Кухненска машина
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HR7962/01
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
3000.083.2778.2 DFU 1_2 HR7962_EU9 booklet 1_V2.0 DFU
нов
Аксесоар за кухненска машинаАксесоар: блендер-кана
Кухненска машина серия 7000Месомелачка
Кухненска машина серия 7000Допълнителна купа - капацитет 5,5 л
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