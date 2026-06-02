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Серия 7000 Кухненска машина

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Серия 7000Кухненска машина

HR7962/01

Серия 7000 Кухненска машина

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Ръководства и документация

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл, 255.9 kB
  • 2 June 2026

3000.083.2778.2 DFU 1_2 HR7962_EU9 booklet 1_V2.0 DFU

  • PDF файл, 6.1 MB
  • 13 March 2026

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