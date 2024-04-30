Неръждаема стомана
5,5 l купа
Мощен 1000 W мотор
Скорост – 8 настройки
Уникална технология, която имитира движението на ръката чрез едновременно натискане и разтягане на тестото за перфектно, безпроблемно еластично тесто само за 3 минути.*
Аксесоарите, подходящи за миене в съдомиялна машина, гарантират безпроблемно почистване всеки път.
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5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ванка
30/04/2024
България
Страхотен уред, препоръчвам горещо!
Меся тесто за пити, милинки, козунаци, получава се отлично, спестява ми много време и ръчен труд и резултатът всеки път е страхотни печива, които цялото семейство харесва!
Предимства
лесен за употреба и измиване, тестото става страхотно!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари
Талита К.
17/02/2024
България
Идеален за страхотни десерти в домашни условия
Миксерът е много удобен за използване у дома. Мислех, че старият ми уред е много мощен, докато не използвах този. Размесва идеално, таймерът е много удобен, както и светлината. С приставката за тесто се получава страхотно тесто за пица и козунак. Малко е тежък, но това да му е кусурът :)
Предимства
Таймер, приставки, подсветка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина
Станиславаааа
22/09/2023
България
За хоби сладкари е удачен избор
Имам стар модел на друга марка и имам добра база за сравнение. Този планетарен миксер е по-безшумен. Подсветката е много удобна, за да се вижда по-добре как се размесва тестото или сместа.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина
Тествано със смес от 300 г универсално брашно, 14 г масло (стайна температура), 5 г инстантна мая и 160 мл вода (37°С), омесена за 3 минути при скорост 3.