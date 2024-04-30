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  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит

Серия 7000Кухненска машина

HR7962/01

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Идеални печива от първия ви опит
Достигнете нови висини с печивата си с кухненския робот Philips. Приготвяйте тесто на експертно ниво само за 3 минути.* От хлябове до торти – почерпете вдъхновение от стотици рецепти в приложението HomeID и печете като професионалисти още от първия път.
Виж всички предимства

Създайте перфектно тесто само за 3 минути.*

Идеални печива от първия ви опит

  • Неръждаема стомана

  • 5,5 l купа

  • Мощен 1000 W мотор

  • Скорост – 8 настройки

Технология ProKnead за печене на експертно ниво

Технология ProKnead за печене на експертно ниво

Уникална технология, която имитира движението на ръката чрез едновременно натискане и разтягане на тестото за перфектно, безпроблемно еластично тесто само за 3 минути.*

С аксесоарите, подходящи за миене в съдомиялна машина, почистването е лесно

С аксесоарите, подходящи за миене в съдомиялна машина, почистването е лесно

Аксесоарите, подходящи за миене в съдомиялна машина, гарантират безпроблемно почистване всеки път.

Приложение HomeID за вдъхновяващи рецепти

Приложение HomeID за вдъхновяващи рецепти

Използвайте приложението HomeID, за да получите достъп до стотици лесни за следване рецепти стъпка по стъпка, за да очаровате семейството с различни лакомства. Присъединете се към една интересна общност, за да обменяте рецепти, съвети за печене и още много.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/04/2024

България

България

Страхотен уред, препоръчвам горещо!

Меся тесто за пити, милинки, козунаци, получава се отлично, спестява ми много време и ръчен труд и резултатът всеки път е страхотни печива, които цялото семейство харесва!

Предимства

лесен за употреба и измиване, тестото става страхотно!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари

17/02/2024

България

България

Идеален за страхотни десерти в домашни условия

Миксерът е много удобен за използване у дома. Мислех, че старият ми уред е много мощен, докато не използвах този. Размесва идеално, таймерът е много удобен, както и светлината. С приставката за тесто се получава страхотно тесто за пица и козунак. Малко е тежък, но това да му е кусурът :)

Предимства

Таймер, приставки, подсветка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

22/09/2023

България

България

За хоби сладкари е удачен избор

Имам стар модел на друга марка и имам добра база за сравнение. Този планетарен миксер е по-безшумен. Подсветката е много удобна, за да се вижда по-добре как се размесва тестото или сместа.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

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      1. Тествано със смес от 300 г универсално брашно, 14 г масло (стайна температура), 5 г инстантна мая и 160 мл вода (37°С), омесена за 3 минути при скорост 3.