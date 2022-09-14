800 W
29 функции
Диск "2 в 1"
Преса за цитруси
Нашият мощен мотор може лесно да обработи най-различни продукти, като хлебно тесто, твърди зеленчуци, сирене или шоколад. Също така нарязва и настъргва с лекота.
Технологията PowerChop е комбинация от форма на ножа, ъгъл на рязане и вътрешна купа, осигуряваща превъзходно накълцване както на меки, така и на твърди продукти. Тя е идеална също за пюрета и месене на тесто за торти!
С повече от 29 функции няма граници пред това, което можете да направите: ястия, хляб, сосове, сокове и много повече. Използвайте висококачествените и многофункционални аксесоари, за да нарязвате, смилате на пюре и смесвате продуктите (S-образно острие) или просто да нарязвате и настъргвате (с диска 2 в 1). За каквото и да сте в настроение да правите!
4.5
от 5
54
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
D0br0m1r
14/09/2022
България
Отличен
Продуктът се справя отлично с нарязването на зеленчуци. Смутитата стават отлично. По нищо не отстъпва на нутри булет Тестото е много добро. По нищо не отстъпва на тестото от хлебопекарна. Функцията за смесване на течности е добра, но не може напълно да замени миксер. При правенето на крем за торта, който включва сметана, захар, какао и т.н. не се справя.
Предимства
Може да се ползва вместо нутрибулет, хлебопекарна - за правене на тесто, ренде за нарязване и т.н.
Недостатъци
Не може да замени миксер в някои случаи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот
Vessela
07/09/2022
България
Идеален кухненски робот за домашна употреба
Вече съм опитвала всичкит му функции - смес за палачински и подобни забърквам за секунди в каната. С приставката за месене, както е посочено в упътването, е подходящо да се прави леко тесто. Буквално за секунди замесва хляб, но трябва да се спази препоръката всичко да се сложи предварително и да се измери, защото при добавяне на течност става нестабилен и не обърква толкова добре. Тази приставка е като за рецепти "хляб без месене" или после може да се доизмеси на ръка. С машинката се мелят добре кафе, черен пипер и ядки. Зеленчуци и подобни също се смилат лесно, за смути - все пак остават мънички парченца плод, например люспички от боровинки, като ги меля с кисело мляко, но ако се пусне за повече време, става почти идеално гладко. Минус - каната може да се завие и да се включи без да забележиш, че дъното с ножовете не е сложено. Не че е голям проблем, но е възможно да се разлее течност по невнимание. Като цяло - заслужава си парите. Предишният ми беше по-евтина марка, така че с него правя сравнение.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот
Rado_Mark
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Един от най-полезните уреди, които съм купувал
Отдавна обмислях покупката на такъв уред и разгледах доста възможности, които пазара предлага, спях се на Philips заради качеството, базирайки се на други продукти, които имам с тази марка. Полезен, лесен и мултифункционале, това е може би една от най-успешните ми покупки.
Предимства
Мултифункционален, удобен и не завма много място
Недостатъци
За сега не съм открил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот