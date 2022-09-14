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  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
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  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности
  • Здравословна домашна храна, неограничени възможности

Viva CollectionКомпактен кухненски робот

HR7510/10

4.5
| (54) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Здравословна домашна храна, неограничени възможности
Ако обичате здравословни домашни ястия, ще харесате нашия компактен кухненски робот Philips Viva. Ние сме проектирали тази колекция специално за забързания и хаотичен живот. Можете бързо да приготвите страхотни ястия дори когато съдържат най-трудните съставки.
Виж всички предимства

Отлични резултати дори с най-твърдите съставки

Здравословна домашна храна, неограничени възможности

  • 800 W

  • 29 функции

  • Диск "2 в 1"

  • Преса за цитруси

Мощен 800 W мотор за обработка без усилие

Нашият мощен мотор може лесно да обработи най-различни продукти, като хлебно тесто, твърди зеленчуци, сирене или шоколад. Също така нарязва и настъргва с лекота.

Технология PowerChop за превъзходно накълцване

Технология PowerChop за превъзходно накълцване

Технологията PowerChop е комбинация от форма на ножа, ъгъл на рязане и вътрешна купа, осигуряваща превъзходно накълцване както на меки, така и на твърди продукти. Тя е идеална също за пюрета и месене на тесто за торти!

Уред "всичко в едно": омесване, разбиване, настъргване, нарязване и изстискване

С повече от 29 функции няма граници пред това, което можете да направите: ястия, хляб, сосове, сокове и много повече. Използвайте висококачествените и многофункционални аксесоари, за да нарязвате, смилате на пюре и смесвате продуктите (S-образно острие) или просто да нарязвате и настъргвате (с диска 2 в 1). За каквото и да сте в настроение да правите!

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

54

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

2

14/09/2022

България

България

Отличен

Продуктът се справя отлично с нарязването на зеленчуци. Смутитата стават отлично. По нищо не отстъпва на нутри булет Тестото е много добро. По нищо не отстъпва на тестото от хлебопекарна. Функцията за смесване на течности е добра, но не може напълно да замени миксер. При правенето на крем за торта, който включва сметана, захар, какао и т.н. не се справя.

Предимства

Може да се ползва вместо нутрибулет, хлебопекарна - за правене на тесто, ренде за нарязване и т.н.

Недостатъци

Не може да замени миксер в някои случаи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот

07/09/2022

България

България

Идеален кухненски робот за домашна употреба

Вече съм опитвала всичкит му функции - смес за палачински и подобни забърквам за секунди в каната. С приставката за месене, както е посочено в упътването, е подходящо да се прави леко тесто. Буквално за секунди замесва хляб, но трябва да се спази препоръката всичко да се сложи предварително и да се измери, защото при добавяне на течност става нестабилен и не обърква толкова добре. Тази приставка е като за рецепти "хляб без месене" или после може да се доизмеси на ръка. С машинката се мелят добре кафе, черен пипер и ядки. Зеленчуци и подобни също се смилат лесно, за смути - все пак остават мънички парченца плод, например люспички от боровинки, като ги меля с кисело мляко, но ако се пусне за повече време, става почти идеално гладко. Минус - каната може да се завие и да се включи без да забележиш, че дъното с ножовете не е сложено. Не че е голям проблем, но е възможно да се разлее течност по невнимание. Като цяло - заслужава си парите. Предишният ми беше по-евтина марка, така че с него правя сравнение.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Един от най-полезните уреди, които съм купувал

Отдавна обмислях покупката на такъв уред и разгледах доста възможности, които пазара предлага, спях се на Philips заради качеството, базирайки се на други продукти, които имам с тази марка. Полезен, лесен и мултифункционале, това е може би една от най-успешните ми покупки.

Предимства

Мултифункционален, удобен и не завма много място

Недостатъци

За сега не съм открил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот

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