Технология Flip&Juice™
Технология ProBlend Ultra
Приложение HomeID
Бърз избор на програми
Програма за бързо почистване
Новият блендер Flip & Juice на Philips е нашият пръв високоскоростен блендер с модул за изстискване на сок. Благодарение на революционния дизайн на каната и вградения филтър можете да приготвите напитка с текстура, пригодена за предпочитанията на семейството ви. От съвършено пухкави смутита до бистри сокове или сокове с парченца плод – нашият най-усъвършенстван блендер предлага най-голямото разнообразие. Той комбинира блендирането и изстискването на сок в едно решение, като заема по-малко място в кухнята ви.
Технологията ProBlend Ultra съчетава 3 функции, специално създадени, за да работят перфектно заедно за най-голямо разнообразие от вкус и текстура, точно както ви харесва всеки път.
Каната ProBlend Ultra е проектирана с уникални ребра, за да насочва непрекъснато съставките обратно към движението за блендиране, с което гарантира, че всички съставки са събрани в зоната на ножчетата за оптимални резултати при блендиране
4.6
от 5
144
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Vivian96
01/07/2026
България
Страхотен блендер
Харесва ми дизайна, много по-семпъл от останалите варианти.
Предимства
Мощен, тих, компактен, много удобен с допълнителните 2 чаши.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер
Date of Use 2026-05-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер
Date of Use 2026-05-20
Steph_b
15/07/2024
Srbija
Najefikasniji blender!
Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Lena0102
12/03/2024
Srbija
Odlican
U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine