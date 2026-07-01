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  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
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  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.

Серия 7000Високоскоростен блендер

HR3760/00

4.6
| (144) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
С технологията ProBlend Ultra, която ви дава силата да създавате върховно разнообразие от вкус и текстура, и приложението HomeID, което помага да откриете нови възможности. Така че с възможността да приготвите всичко от смутита и супи, сосове до масла от ядки можете да направите всички членове на семейството щастливи.
Виж всички предимства

Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.

  • Технология ProBlend Ultra

  • Приложение HomeID

  • Бърз избор на програми

Открийте страхотни рецепти и прясно кафе с HomeID

Открийте страхотни рецепти и прясно кафе с HomeID

Изтеглете приложението HomeID и открийте стотици рецепти за вашия нов блендер, включително свежи идеи за напитки, закуски, десерти или дори цели ястия. Да направите здравословен избор по отношение на ястията никога не е било толкова лесно и вкусно с опростени, но вкусни варианти на всички видове любими ястия на семейството. От по-здравословни шоколадови десерти до питателни основни ястия – HomeID разполага с рецепти, които ще заобичате.

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra

Технологията ProBlend Ultra съчетава 3 функции, специално създадени, за да работят перфектно заедно за най-голямо разнообразие от вкус и текстура, точно както ви харесва всеки път.

Съд ProBlend Ultra

Съд ProBlend Ultra

Съдът ProBlend Ultra е проектиран с единствени по рода си оребрени елементи, които непрекъснато насочват продуктите обратно в потока на пасиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

144

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

3

01/07/2026

България

България

Страхотен блендер

Харесва ми дизайна, много по-семпъл от останалите варианти.

Предимства

Мощен, тих, компактен, много удобен с допълнителните 2 чаши.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер

Date of Use 2026-05-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер

Date of Use 2026-05-20

15/07/2024

Srbija

Srbija

Najefikasniji blender!

Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

12/03/2024

Srbija

Srbija

Odlican

U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

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