Пряка струя
метална цедка
Спиране на прокапването
Капак против прах
При повдигане елементът за спиране на прокапването ще предотврати прокапване на цитрус пресата върху плота. Елементът за спиране на прокапването е много лесен за почистване, тъй като е разглобяем и е изработен от материали, които позволяват почистване в съдомиялна машина.
4.7
от 5
86
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Cvetomir
09/02/2025
България
Горещо препоръчвам!
Супер е. Много бързо и цялостно изцежда, не се налага почистване след всеки плод.
Предимства
Топ е! Бърз и без да оставя много отпадъци. Не капе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Супер мама * 4
27/09/2024
България
Любима всяка сутрин
Бърза и лесна за употреба. Цялото семейство си правим по много фрешове всеки ден
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Вера31
26/09/2024
България
Мощен, но безшумен
Много мощен уред, а любимата ми екстра е, че вече нищо не капе по плота в кухнята. Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси