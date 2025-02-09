ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Пресен сок без шум
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум

Avance CollectionПреса за цитруси

HR2752/90

4.7
| (86) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Пресен сок без шум
Тази преса за цитрусови плодове Philips е съвсем безшумна, така че ще се радвате на тихо начало на деня. А мощният й мотор от 85 W улеснява работата.
Виж всички предимства

Най-тихата преса за цитрусови плодове

Пресен сок без шум

  • Пряка струя

  • метална цедка

  • Спиране на прокапването

  • Капак против прах

Мощен 85-ватов мотор

Мощен 85-ватов мотор

Изключително безшумен мотор

Изключително безшумен мотор

Спира прокапването

Спира прокапването

При повдигане елементът за спиране на прокапването ще предотврати прокапване на цитрус пресата върху плота. Елементът за спиране на прокапването е много лесен за почистване, тъй като е разглобяем и е изработен от материали, които позволяват почистване в съдомиялна машина.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

86

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

09/02/2025

България

България

Горещо препоръчвам!

Супер е. Много бързо и цялостно изцежда, не се налага почистване след всеки плод.

Предимства

Топ е! Бърз и без да оставя много отпадъци. Не капе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

27/09/2024

България

България

Любима всяка сутрин

Бърза и лесна за употреба. Цялото семейство си правим по много фрешове всеки ден

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

26/09/2024

България

България

Мощен, но безшумен

Много мощен уред, а любимата ми екстра е, че вече нищо не капе по плота в кухнята. Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!