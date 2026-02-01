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  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум
  • Пресен сок без шум

Преса за цитруси

HR2752/50

Пресен сок без шум

Тази преса за цитрусови плодове е съвсем безшумна, така че ще се радвате на тихо и спокойно начало на деня. А мощният й 85-ватов мотор улеснява работата.

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Най-тихата преса за цитрусови плодове

Пресен сок без шум

  • Пряка струя

  • метална цедка

  • Спиране на прокапването

  • Капак против прах

Мощен 85-ватов мотор

Мощен 85-ватов мотор

Спира прокапването

Спира прокапването

При повдигане елементът за спиране на прокапването ще предотврати прокапване на цитрус пресата върху плота. Елементът за спиране на прокапването е много лесен за почистване, тъй като е разглобяем и е изработен от материали, които позволяват почистване в съдомиялна машина.

Изключително безшумен мотор

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