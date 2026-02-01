Спира прокапването

При повдигане елементът за спиране на прокапването ще предотврати прокапване на цитрус пресата върху плота. Елементът за спиране на прокапването е много лесен за почистване, тъй като е разглобяем и е изработен от материали, които позволяват почистване в съдомиялна машина.