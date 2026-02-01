HR2752/50
Пресен сок без шум
Тази преса за цитрусови плодове е съвсем безшумна, така че ще се радвате на тихо и спокойно начало на деня. А мощният й 85-ватов мотор улеснява работата.
Пряка струя
метална цедка
Спиране на прокапването
Капак против прах
При повдигане елементът за спиране на прокапването ще предотврати прокапване на цитрус пресата върху плота. Елементът за спиране на прокапването е много лесен за почистване, тъй като е разглобяем и е изработен от материали, които позволяват почистване в съдомиялна машина.
Отзиви