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  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
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  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Серия 5000Ядро на пасатора

HR2228/90

4.8

| (59) Отзиви | 98% препоръчват този продукт

Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо

Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 6 остриета в комбинация с ефективно проектиран 800 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета.

Виж всички предимства

Благодарение на мощната технология ProBlend Crush

Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо

  • Технология ProBlend Crush

2 години международна гаранция

2 години международна гаранция

Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция на нашите блендери – което е нашата гаранция за дълготрайно качество и работа.

Мощен, но енергийно ефективен 800 W мотор

Мощен, но енергийно ефективен 800 W мотор

Мощен, но енергийно ефективен 800 W мотор за балансиране на ефективността на мощността и перфектни резултати при блендиране. Създаден с цел да извлече максимума от технологията ProBlend Crush.

Максимална вместимост на каната 2 л, работна вместимост на каната 1,5 л

Максимална вместимост на каната 2 л, работна вместимост на каната 1,5 л

Голямата 2-литрова кана е с вместимост от 1,5 литра за вкусно приготвени смутита, които да споделите с цялото семейство или да запазите за по-късно

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

59

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

19/03/2025

България

България

Препоръчвам

Доволна съм, бързо, лесно фино раздробяване! Препоръчвам!

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-19

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-19

18/03/2025

България

България

Страхотен пасатор/блендер

Продуктът е страхотен! Да Ви кажа честно - надмина очакванията ми. Многофункционален е, лесен за използване и поддръжка. Силно препоръчвам!

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-18

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-18

18/03/2025

България

България

Препоръчвам

Продуктът оправда очакванията ми. Уреда е мощен и много полезен. Препоръчвам с две ръце!

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-18

Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора

Дата на използване 2024-02-18

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