Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 6 остриета в комбинация с ефективно проектиран 800 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета.
Технология ProBlend Crush
Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция на нашите блендери – което е нашата гаранция за дълготрайно качество и работа.
Мощен, но енергийно ефективен 800 W мотор за балансиране на ефективността на мощността и перфектни резултати при блендиране. Създаден с цел да извлече максимума от технологията ProBlend Crush.
Голямата 2-литрова кана е с вместимост от 1,5 литра за вкусно приготвени смутита, които да споделите с цялото семейство или да запазите за по-късно
4.8
от 5
59
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Панда84_
19/03/2025
България
Препоръчвам
Доволна съм, бързо, лесно фино раздробяване! Препоръчвам!
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-19
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-19
Bankerut
18/03/2025
България
Страхотен пасатор/блендер
Продуктът е страхотен! Да Ви кажа честно - надмина очакванията ми. Многофункционален е, лесен за използване и поддръжка. Силно препоръчвам!
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-18
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-18
В. Христова
18/03/2025
България
Препоръчвам
Продуктът оправда очакванията ми. Уреда е мощен и много полезен. Препоръчвам с две ръце!
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-18
Този отзив е направен за Серия 5000 HR2228/90 Ядро на пасатора
Дата на използване 2024-02-18