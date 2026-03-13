Приготвяне на храна
Всички серии
Колекция Avance Сокоизтисквачка MicroMasticating
Поддръжка
HR1946/70
Отидете в магазина
Регистрирайте продукта си
Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1946/70 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer
Моята сокоизстисквачката Philips не работи
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем