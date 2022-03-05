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  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
  • Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви

Колекция AvanceСокоизтисквачка MicroMasticating

HR1946/70

4.6
| (90) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

1 награда

Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви
Иновативната технология MicroMasticating на Philips е предназначена за отваряне на клетките на плодовете и зеленчуците, за да се изцеди максимално количество сок от тях. Сега с по-малко време за приготвяне благодарение на големия улей за подаване. След изцеждането всички части могат да се изплакнат.
Виж всички предимства

Технологията MicroMasticating изцежда до 90%* от плода

Най-добрите качества на продуктите остават в чашата ви

  • До 90% извличане

  • Бързо почистване за 60 сек

  • Тънък дизайн

  • възможни са 2 вида плътност на сока

Технологията MicroMasticating изцежда до 90%* от плода

Технологията MicroMasticating изцежда до 90%* от плода

Плодовете и зеленчуците имат хиляди клетки със съдържание на сок, витамини и други жизненоважни хранителни вещества. Иновативната технология MicroMasticating на Philips разтваря клетките за изстискване на максимално количество от любимите ви съставки, които ще поставят 90%* от вашите плодове в чашата, а не в кошчето за отпадъци.

Изстисквайте любимите си плодове, включително банани и манго

Изстисквайте любимите си плодове, включително банани и манго

Приготвяйте вкусни и здравословни сокове както от меки плодове, така и от твърди зеленчуци. Можете да правите любимите си комбинации и да използвате този продукт дори за съставки със съдържание на скорбяла, които обикновено се изстискват трудно, като например банани и манго. </

Обогатете питието си с листа, зеленини и ядки

Обогатете питието си с листа, зеленини и ядки

Листните зеленчуци с фибри също са подходящи продукти за приготвяне на здравословни сокове и всички те могат да се приготвят с тази сокоизстисквачка. Житните стръкове, спанакът и много други могат да влязат в ролята на важна здравословна добавка към ежедневните ви сокове благодарение на технологията за микро изстискване MicroMasticating. Можете да добавяте и определени видове ядки, като например бадеми, за да приготвите бадемово мляко.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-612378

Отзиви

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4.6

от 5

90

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

05/03/2022

България

България

Изключително съм доволна!

Определено си заслужава! Много съм доволна от сокоизтизквачката. Сокчетата се правят много бързо, чудесни са, а след това се и почиства за минути :) Препоръчвам!

Предимства

Сока от нар е привилегия :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating

20/11/2021

България

България

Чудесна

Ползвам я всеки ден, особено през зимата. Детето ми не обича да яде плодове, но сокове пие всеки ден.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Avance HR1945/80 Сокоизтисквачка MicroMasticating

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Avance HR1945/80 Сокоизтисквачка MicroMasticating

19/06/2020

България

България

Продуктът има страхотни характеристики!!!

Страхотен продукт,качествена изработка,много компактен дизайн и покрива всяка моя нужда,като е лесен за подръжка!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating

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