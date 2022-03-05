До 90% извличане
Бързо почистване за 60 сек
Тънък дизайн
възможни са 2 вида плътност на сока
Плодовете и зеленчуците имат хиляди клетки със съдържание на сок, витамини и други жизненоважни хранителни вещества. Иновативната технология MicroMasticating на Philips разтваря клетките за изстискване на максимално количество от любимите ви съставки, които ще поставят 90%* от вашите плодове в чашата, а не в кошчето за отпадъци.
Приготвяйте вкусни и здравословни сокове както от меки плодове, така и от твърди зеленчуци. Можете да правите любимите си комбинации и да използвате този продукт дори за съставки със съдържание на скорбяла, които обикновено се изстискват трудно, като например банани и манго. </
Листните зеленчуци с фибри също са подходящи продукти за приготвяне на здравословни сокове и всички те могат да се приготвят с тази сокоизстисквачка. Житните стръкове, спанакът и много други могат да влязат в ролята на важна здравословна добавка към ежедневните ви сокове благодарение на технологията за микро изстискване MicroMasticating. Можете да добавяте и определени видове ядки, като например бадеми, за да приготвите бадемово мляко.
Награди
4.6
от 5
90
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
слънце11
05/03/2022
България
Изключително съм доволна!
Определено си заслужава! Много съм доволна от сокоизтизквачката. Сокчетата се правят много бързо, чудесни са, а след това се и почиства за минути :) Препоръчвам!
Предимства
Сока от нар е привилегия :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating
М12345
20/11/2021
България
Чудесна
Ползвам я всеки ден, особено през зимата. Детето ми не обича да яде плодове, но сокове пие всеки ден.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Avance HR1945/80 Сокоизтисквачка MicroMasticating
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Avance HR1945/80 Сокоизтисквачка MicroMasticating
martincho79bg
19/06/2020
България
Продуктът има страхотни характеристики!!!
Страхотен продукт,качествена изработка,много компактен дизайн и покрива всяка моя нужда,като е лесен за подръжка!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR1947/30 Сокоизтисквачка MicroMasticating
Вътрешни тестове на по 1000 г грозде, ябълки, къпини, ягоди, домати, диня, портокали и нар.