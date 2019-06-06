Прекратен продукт
Творчески хрумвания, постоянна грижа
Многофункционалната маша за прически Philips ви дава свободата да оформите най-модната прическа за всеки случай, като при това се грижите за косата си.
6 приставки за оформяне
Температура 190°C
Керамично покритие
Автоматично изключване
Philips Multi-Styler съдържа: 16-мм маша за къдрене за масури; подвижна цилиндрична четка за 16-мм маша, за повече обем; преса "2 в 1" с пластини с превключване между изправяне и дребни вълни; две шноли за коса за по-лесно оформяне.
Керамично покритие за по-добра грижа за вашата коса.
Температурата за оформяне 190°C гарантира дълготрайни резултати и минимален риск от увреждане на косата.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
СимонаБораджиева
06/06/2019
България
Страхотна
Много съм доволна! Препоръчвам я на всеки. С нея можеш да имаш всяка прическа, която пожелаеш и винаги си като излязла от фризьорския салон, но всичко става бързо и лесно у дома.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
Дата на използване 2019-10-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
Дата на използване 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)