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Прекратен продукт

Multi-Styler

HP8698/00

5

| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Творчески хрумвания, постоянна грижа

Многофункционалната маша за прически Philips ви дава свободата да оформите най-модната прическа за всеки случай, като при това се грижите за косата си.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Творчески хрумвания, постоянна грижа

  • 6 приставки за оформяне

  • Температура 190°C

  • Керамично покритие

  • Автоматично изключване

16-мм маша и подвижна четка; пластини за изправяне и дребни вълни; 2 шноли

16-мм маша и подвижна четка; пластини за изправяне и дребни вълни; 2 шноли

Philips Multi-Styler съдържа: 16-мм маша за къдрене за масури; подвижна цилиндрична четка за 16-мм маша, за повече обем; преса "2 в 1" с пластини с превключване между изправяне и дребни вълни; две шноли за коса за по-лесно оформяне.

Керамично покритие на всяка загряваща се приставка

Керамично покритие на всяка загряваща се приставка

Керамично покритие за по-добра грижа за вашата коса.

Температура за оформяне 190°C за дълготрайни резултати

Температура за оформяне 190°C за дълготрайни резултати

Температурата за оформяне 190°C гарантира дълготрайни резултати и минимален риск от увреждане на косата.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Страхотна

Много съм доволна! Препоръчвам я на всеки. С нея можеш да имаш всяка прическа, която пожелаеш и винаги си като излязла от фризьорския салон, но всичко става бързо и лесно у дома.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

Дата на използване 2019-10-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

Дата на използване 2019-10-27

04/07/2019

Україна

Україна

Самый удобный

Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8698/00 Multi-Styler

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