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  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
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  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
  • Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух

Прекратен продукт

StyleCareУред за оформяне на прически с въздух

HP8668/00

4.3
| (20) Отзиви | 84% препоръчват този продукт
Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух
Съвършено новият уред за оформяне на прически с автоматично завъртане на въздуха се предоставя с уникална приставка за къдрене за меки къдрици и вълни, с кръгла четка за обемен игрив вид и накрайник за щадящо сушене. Грижовно сушене и оформяне.
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Запазва до 95% от влагата в косата1

Меки къдрици, вълни и обем с автоматично къдрене с въздух

  • Кератиново-керамично покритие

  • Йонна грижа

  • 800 W

  • 3 приставки

Приставката за автоматично къдрене с въздух създава вълни и меки къдрици

Приставката за автоматично къдрене с въздух създава вълни и меки къдрици

След като подсушите косата си на 80%, поставете кичур коса в отвора на приставката за къдрене с въздух. С едно докосване на бутон кичурът ви изчезва в камерата за къдрене, където се подсушава и оформя. Излиза във вид на красива сресана къдрица за прекрасна, естествена прическа.

50 мм кръгла четка, добавя обем и движение

50 мм кръгла четка, добавя обем и движение

50 мм термо четката е идеалният начин за придаване на обем, плътност и блясък на косата ви. Използвайте върху почти суха коса, за да създадете красива прическа като от салон у дома.

Предотвратява наелектризирането за гладка и блестяща коса без хвърчащи краища

Предотвратява наелектризирането за гладка и блестяща коса без хвърчащи краища

Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

20

Отзиви

84%

препоръчват този продукт

05/07/2019

България

България

Страхотен продукт

Въпреки гъстата си коса успявам сама да си направя прическа.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух

27/01/2018

Україна

Україна

Отлично справляется со своими функциями!

Укладка получается аккуратной, так как керамическое покрытие отлично выпрямляет непослушные и поврежденные волосы. Понравилась и насадка для локонов, только их нужно фиксировать, иначе держатся недолго. Главное следовать инструкции Я очень довольна, не пожалела о выборе именно этой марки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Auto-rotating airstyler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Auto-rotating airstyler

07/05/2019

România

România

Un produs ideal

Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 