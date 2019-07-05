Прекратен продукт
Кератиново-керамично покритие
Йонна грижа
800 W
3 приставки
След като подсушите косата си на 80%, поставете кичур коса в отвора на приставката за къдрене с въздух. С едно докосване на бутон кичурът ви изчезва в камерата за къдрене, където се подсушава и оформя. Излиза във вид на красива сресана къдрица за прекрасна, естествена прическа.
50 мм термо четката е идеалният начин за придаване на обем, плътност и блясък на косата ви. Използвайте върху почти суха коса, за да създадете красива прическа като от салон у дома.
Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.
4.3
от 5
20
Отзиви
84%
препоръчват този продукт
Lety
05/07/2019
България
Страхотен продукт
Въпреки гъстата си коса успявам сама да си направя прическа.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Уред за оформяне на прически с въздух
Юлiя
27/01/2018
Україна
Отлично справляется со своими функциями!
Укладка получается аккуратной, так как керамическое покрытие отлично выпрямляет непослушные и поврежденные волосы. Понравилась и насадка для локонов, только их нужно фиксировать, иначе держатся недолго. Главное следовать инструкции Я очень довольна, не пожалела о выборе именно этой марки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Auto-rotating airstyler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Auto-rotating airstyler
Ramona84
07/05/2019
România
Un produs ideal
Am peria de aproximativ 3 ani de zile si este geniala. Pur si simplu nu mai ai nevoie de coafor. O folosesc in general la fiecare spalare si imi usuc parul cu cu peria rotativa. Daca am mai mult timp la dispozitie pot inclusiv sa imi fac si cateva suvite ondulate.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare HP8668/00 Perie rotativă automată
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)