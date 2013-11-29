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Прекратен продукт

Уред за оформяне на прически с въздух

HP8650/00

4.5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Създавайте прически с грижа

Как искате да изглеждате днес? Salon Airstylist има три универсални приставки за прически и 650 W мощност, така че можете да проявите въображение по отношение на прическите си

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Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Създайте свой собствен стил със Salon Airstylist

Създавайте прически с грижа

  • 3 приставки за оформяне

  • 3 настройки за нагряване

650 W за прекрасни резултати

650 W за прекрасни резултати

Този уред за оформяне на прическа с въздух има маломерен нагревател с мощност 650 W за внимателно, но ефективно изсушаване и оформяне на прическа.

Компактен дизайн за лесно боравене

Компактен дизайн за лесно боравене

Компактен и ергономичен, този уред за прически има предимството на интелигентна и модерна конструкция. Затова той е лек и лесен за ползване, и в същото време достатъчно малък, за да може да се съхранява практически навсякъде.

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

Необходимата скорост и температура могат лесно да бъдат регулирани за създаване на идеален резултат. Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и изкусно оформяне на прическата.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler

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