Прекратен продукт
Създавайте прически с грижа
Как искате да изглеждате днес? Salon Airstylist има три универсални приставки за прически и 650 W мощност, така че можете да проявите въображение по отношение на прическите си
3 приставки за оформяне
3 настройки за нагряване
Този уред за оформяне на прическа с въздух има маломерен нагревател с мощност 650 W за внимателно, но ефективно изсушаване и оформяне на прическа.
Компактен и ергономичен, този уред за прически има предимството на интелигентна и модерна конструкция. Затова той е лек и лесен за ползване, и в същото време достатъчно малък, за да може да се съхранява практически навсякъде.
Необходимата скорост и температура могат лесно да бъдат регулирани за създаване на идеален резултат. Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и изкусно оформяне на прическата.
4.5
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8650/00 Airstyler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)